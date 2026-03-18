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Pereira Barreto

Criança de 8 anos é atingida por carro enquanto andava de bicicleta em Pereira Barreto

rodrigok
By rodrigok
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Um susto marcou a tarde desta terça-feira (17) em Pereira Barreto, no interior de São Paulo, após um menino de 8 anos ser atingido por um carro enquanto andava de bicicleta.

O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento e mostra o momento em que a criança descia uma rua e acabou colidindo com a parte dianteira do veículo que passava pelo local.

Após a batida, o motorista parou imediatamente e prestou socorro, permanecendo no local até a chegada das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo os socorristas, o menino apresentava apenas escoriações leves e estava consciente no momento do atendimento.

Mesmo com ferimentos considerados leves, ele foi encaminhado à Santa Casa de Pereira Barreto para avaliação médica mais detalhada, com o objetivo de descartar possíveis lesões internas.

O caso serve de alerta para motoristas e responsáveis sobre a importância da atenção redobrada em áreas com circulação de crianças e ciclistas.

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