CRISE POLÍTICA ABALA MACEDÔNIA: PREFEITO, VICE E VEREADOR ENFRENTAM JULGAMENTOS DECISIVOS NESTA TERÇA (11)

O clima é de tensão em Macedônia, na região de Fernandópolis. Nesta terça-feira (11), o município de pouco mais de 4 mil habitantes pode viver um dos dias mais turbulentos de sua história política. O prefeito Reginaldo Marcomini, a vice-prefeita e o vereador Anderson Ventura (Piá) enfrentam julgamentos que podem resultar em cassações e mudar os rumos da administração local.

Apesar de distintos, os dois processos refletem um mesmo cenário: uma crise institucional sem precedentes, que tomou conta dos bastidores políticos e das conversas nas ruas da cidade.

VEREADOR PODE SER CASSADO POR SUPOSTAS ESCUTAS ILEGAIS

O primeiro julgamento, marcado para 8h30, acontece na Câmara Municipal e tem como alvo o vereador Anderson Ventura. Ele é acusado por um servidor da Casa de ter realizado gravações telefônicas sem autorização judicial, o que configuraria quebra de decoro parlamentar.

A Comissão Processante 04/2025 concluiu que houve violação das normas internas e recomendou a cassação do mandato. Essa será a terceira vez que Ventura enfrenta uma sessão de cassação — algo inédito na política de Macedônia.

A sessão será aberta ao público e transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube.

PREFEITO E VICE NA MIRA DO TRE-SP

Às 15h, será a vez do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) julgar a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida contra o prefeito Reginaldo Marcomini e sua vice. Eles são acusados de abuso de poder político por supostamente conceder gratificações a servidores municipais durante o período eleitoral de 2024.

A coligação adversária, derrotada por 498 votos, afirma que os pagamentos teriam interferido no resultado da eleição.

Em nota à reportagem, o prefeito negou qualquer irregularidade:

“Confio na Justiça e na seriedade do nosso trabalho. Tudo o que fizemos foi dentro da lei, com respeito ao dinheiro público e ao cidadão. Macedônia vive um grande momento de desenvolvimento, e acredito que isso será reconhecido”, afirmou Marcomini.

POPULAÇÃO EM ALERTA

Enquanto os julgamentos não acontecem, o assunto domina a cidade. Em cada esquina e nos grupos de WhatsApp, o tema é o mesmo: o futuro político de Macedônia. Muitos moradores demonstram apreensão, mas também esperam que o prefeito consiga manter o mandato.

Caso as decisões resultem em cassações, o município poderá passar por mudanças drásticas na liderança do Executivo e do Legislativo, abrindo espaço para uma nova configuração política.

O NoticiasNoroeste acompanhará ambos os julgamentos e divulgará as decisões assim que forem anunciadas.

Macedônia vive, hoje, um dia decisivo — um momento que pode entrar para a história da cidade.