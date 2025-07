Duas mulheres são presas por sequestro e tortura em Monte Aprazível

A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (3), duas mulheres suspeitas de sequestrar e torturar uma jovem de 19 anos na última terça-feira, 1º de julho, em Monte Aprazível. O crime, que envolveu agressões e a queima de roupas da vítima, levanta a suspeita de vingança motivada por ciúmes.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, após sair do trabalho e passar em um estabelecimento de espetinhos com uma amiga, ela foi abordada perto de casa por um homem e duas mulheres que estavam em um veículo Gol cinza. Uma das mulheres teria descido do carro, pedido uma informação, coberto o rosto da jovem e a forçado a entrar no veículo.

O boletim de ocorrência detalha que a jovem foi levada para um canavial, onde suas roupas foram arrancadas pelas agressoras. No local, as mulheres cortaram seu cabelo, a agrediram com uma barra de cano de plástico, deixando marcas em seu corpo, e incendiaram suas vestimentas.

As suspeitas também impediram que a vítima ligasse para familiares, permitindo apenas um contato com seu ex-namorado. Durante a tortura, as agressoras insinuaram que a jovem teria se envolvido com esse homem, que também seria ex-namorado de uma delas, o que indica a provável motivação passional do crime.

Após a sessão de tortura, a jovem foi abandonada nua no canavial, sendo resgatada pouco tempo depois por seu ex-namorado. A vítima recusou atendimento médico e dirigiu-se imediatamente à delegacia de Monte Aprazível para registrar a denúncia. Ela se recordou de ter visto as duas mulheres no mesmo espetinho onde esteve horas antes do sequestro.

Devido ao horário do registro do caso (após as 19h), o atendimento plantonista foi realizado pela Delegacia de Polícia de Mirassol, cujo delegado autorizou que o boletim fosse apresentado por meio de ofício. As duas mulheres foram apresentadas à delegacia de Monte Aprazível, onde serão ouvidas e permanecerão à disposição da Justiça.