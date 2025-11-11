Fernandópolis abre inscrições para cursos gratuitos do programa “Caminho da Capacitação”

A Prefeitura de Fernandópolis, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional. O programa visa ampliar oportunidades de emprego, fomentar a geração de renda e promover maior independência financeira.

O Caminho da Capacitação é iniciativa do Fundo Social de São Paulo, que leva cursos gratuitos de qualificação profissional a diferentes regiões do Estado por meio de carretas itinerantes adaptadas como salas de aula.

As inscrições estão abertas até 14 de novembro e podem ser feitas pelo formulário online https://www.cursofussp.sp.gov.br/ ou presencialmente no Fundo Social de cada município.

Nesta etapa, estão disponíveis os cursos de Gastronomia e Corte & Costura. As aulas serão realizadas de 24 de novembro a 5 de dezembro, na Praça da Matriz, onde a carreta estará estacionada. Os horários podem se de manhã (das 8 às 12hs), de tarde (das 13 às 17hs) ou à noite (das 18 às 22hs).

Para mais informações, a população pode entrar em contato diretamente com o Fundo Social de Solidariedade Municipal através do telefone (17) 3465-0150 – Ramal 204. Falar com Danatiele Fernanda Assumpção.

SOBRE O PROGRAMA

O Caminho da Capacitação é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo, integrada ao Superação SP, programa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com uma estrutura formada por mais de 30 carretas itinerantes e a oferta de cerca de 40 cursos gratuitos, o projeto leva qualificação profissional a diferentes regiões do estado. Todas as formações são ministradas por especialistas do Centro Paula Souza, garantindo certificação oficial.

Mais informações sobre cursos e cronogramas estão disponíveis no site oficial: https://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br.