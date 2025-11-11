Confusão em culto termina com agressão e roubo em igreja de Rio Preto

Homem afirma ter sido espancado por fiéis após desentendimento com pastor durante culto

Um culto da Igreja Assembleia de Deus terminou em tumulto, agressões e denúncia de roubo, no bairro Cristo Rei, em Rio Preto. O caso aconteceu na noite de 1º de novembro, por volta das 20h30, mas só foi registrado na Polícia Civil nesta segunda-feira (10).

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou após uma discussão entre o pastor e um dos fiéis. O homem relatou que foi empurrado pelo religioso, que teria dito que seu comportamento não era causado por uma manifestação espiritual, mas por uso de bebida alcoólica. Ofendido, o fiel reagiu e arremessou um bloco em direção ao pastor.

Em seguida, o líder religioso teria deixado o local e retornado com um facão, momento em que o tumulto se generalizou. Segundo o depoimento da vítima, entre dez e quinze pessoas passaram a agredi-lo com socos e chutes, provocando ferimentos na cabeça e na nuca.

Durante a briga, o homem teve o celular, um fone de ouvido e a bicicleta levados; o veículo foi devolvido depois. Ele ainda afirmou que o pastor teria incentivado os demais frequentadores a participar das agressões.

A vítima apresentava lesões visíveis e foi orientada sobre os procedimentos legais. O caso foi registrado como lesão corporal e roubo, e será apurado pela Polícia Civil.