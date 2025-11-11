Irmãos de 1 e 12 anos são encontrados sozinhos em casa após mãe sair para bar em Ilha Solteira

A Polícia Civil de Ilha Solteira (SP) investiga um caso de abandono de incapaz após um adolescente de 12 anos e sua irmã, de apenas um ano, serem encontrados sozinhos em casa neste domingo (9). A mãe das crianças, de 28 anos, foi vista em um bar consumindo bebidas alcoólicas.

O caso veio à tona depois que o pai da bebê acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) ao ver a ex-companheira no estabelecimento. Acompanhados do Conselho Tutelar, os agentes foram até a residência e encontraram as duas crianças sozinhas.

De acordo com o boletim de ocorrência, as crianças estavam alimentadas e não apresentavam sinais de maus-tratos. No entanto, o adolescente não possuía celular nem qualquer meio de contato com a mãe.

Diante da situação, o Conselho Tutelar encaminhou os irmãos para uma Casa Abrigo. A mulher não havia sido localizada pela polícia até o fechamento da ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que conduz a investigação.