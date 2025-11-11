Casal é preso por tráfico de drogas no bairro Coester, em Fernandópolis

Uma ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), terminou com a prisão de um casal acusado de tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (10), no bairro Coester, em Fernandópolis.

Durante a abordagem, os policiais flagraram o momento em que o suspeito entregava entorpecentes a um usuário. Ao perceber a presença da equipe, o homem tentou reagir, e o comprador passou a defender o traficante, entrando em luta corporal com os agentes. Um policial acabou ferido no cotovelo durante a ação.

O homem, de 23 anos, sua companheira e o usuário foram detidos. Com o casal, os investigadores apreenderam cerca de meio quilo de maconha.

Segundo a Polícia Civil, o casal foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o usuário responderá por desacato e resistência à prisão. Todos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.