Homem é preso por tentativa de homicídio em Aspásia

Um homem foi preso em flagrante na tarde de sábado (8), em Aspásia, suspeito de tentar matar outro homem com uma faca durante uma briga na Rua Santos, no Centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de agressão. No local, um morador informou que o sobrinho dele havia se envolvido em uma luta corporal e ferido a vítima com uma faca.

O suspeito foi encontrado ainda no local, bastante alterado, e acabou confessando o golpe. Ele foi algemado e levado para a Delegacia de Jales, onde teve a prisão em flagrante decretada por tentativa de homicídio.

A vítima já havia sido socorrida e encaminhada para atendimento médico. Segundo a equipe médica, o ferimento atingiu um tendão e uma veia, sendo necessária a realização de uma cirurgia.

A Polícia Civil requisitou perícia no local e exame de corpo de delito. O caso segue em investigação