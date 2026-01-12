Fernandópolis se despede da professora Teru Wada Arakaki, aos 96 anos

A cidade de Fernandópolis perdeu, neste domingo (11), uma de suas figuras mais respeitadas na área da educação. A professora Teru Wada Arakaki faleceu aos 96 anos na cidade de Brasília, onde estava no momento. Conhecida carinhosamente como Dona Teru, ela deixa um legado histórico de dedicação ao ensino, tendo contribuído para a formação de diversas gerações de moradores da cidade ao longo de sua trajetória profissional.

Descendente de uma importante linhagem da imigração japonesa na região, Dona Teru era viúva de Pedro Arakaki, que faleceu em 2008. Seu marido era o filho mais velho do casal Nahi e Koei Arakaki, pioneiros que vieram da ilha de Okinawa para o Brasil. A história da família se confunde com o próprio desenvolvimento de Fernandópolis, mantendo vivas as tradições e os valores da comunidade nipônica no interior paulista.

As últimas homenagens à educadora acontecem nesta segunda-feira (12) no Velório Municipal de Fernandópolis, com início previsto para as 13h. O sepultamento será realizado às 16h no Cemitério da Consolação. Dona Teru Wada Arakaki deixa filhos, netos e bisnetos, além de uma legião de ex-alunos e amigos que guardam memórias de sua atuação marcante nas salas de aula e na vida comunitária.