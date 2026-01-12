MOTOCICLISTA MORRE AO SER ATINGIDO DE FRENTE POR CARRO QUE FAZIA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA NO INTERIOR DE SP

Acidente aconteceu na noite de domingo (11), na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Guzolândia (SP). Silvanei Martim da Silva, de 32 anos, morreu no local. Motorista foi preso em flagrante.

Um motociclista de 32 anos morreu ao ser atingido de frente por um carro durante uma ultrapassagem proibida na noite de domingo (11), na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Guzolândia (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista Silvanei Martim da Silva morreu no local. Conforme apurado, o homem é morador de Zacarias (SP) e estava indo para o distrito de Esmeralda, em Rubinéia (SP) para trabalhar, quando ocorreu a batida.

Já o motorista do carro, de 24 anos, parou para prestar socorro, não ficou ferido e tinha sinais de embriaguez. Ele confessou à polícia que ingeriu bebida alcoólica.

No carro, além do motorista, estava um amigo dele, que foi socorrido e levado para o pronto-socorro de Auriflama (SP), onde recebeu atendimento médico devido aos ferimentos leves e foi liberado.

O motorista se negou a fazer o teste de bafômetro, mas foi levado para a unidade de saúde, onde fez a coleta de sangue. O corpo de Silvanei foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba (SP).

Ainda conforme o registro policial, a pista onde ocorreu o acidente é sinalizada com linha dupla contínua. A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado com dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco.