Funcionário público que postou vídeo pisando em cabeça de bezerro amarrado pelas patas e amordaçado pede exoneração

Delegada Caroline Baltes informou que vai instaurar inquérito para investigar o caso na segunda-feira (12). Jeferson Donegar trabalhava na Prefeitura de Guzolândia (SP).

O diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da prefeitura de Guzolândia (SP), Jeferson Donegar, que causou revolta nas redes sociais ao publicar um vídeo em que pisa na cabeça de um bezerro deitado no chão, imobilizado, amarrado pelas patas e amordaçado, pediu exoneração do cargo. A informação foi confirmada ao g1 nesta segunda-feira (12).

A delegada da Polícia Civil, Caroline Baltes, informou à TV TEM que instaurou inquérito, nesta segunda-feira, para investigar o caso como maus-tratos. Nesta segunda-feira, uma equipe da polícia foi até a propriedade rural onde o vídeo foi gravado.

A reportagem tentou contato com o funcionário Jeferson Donegar, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

A imagem foi publicada pelo funcionário público, que era comissionado, nas redes sociais e rapidamente causou indignação entre os seguidores, uma vez que o bezerro aparece ofegante e há indícios de crueldade. Depois que o vídeo viralizou, foi apagado do perfil do diretor.

“Quero ver se você consegue sair daí, você vai ganhar um prêmio, você vai morrer, eu não estou preocupado, eu não preciso de muito dinheiro. Vai ficar duas horinhas, amansando, relaxando, vamos ver se você escapa”, comentou Jeferson no vídeo.

Em nota, a Prefeitura de Guzolândia informou que tomou conhecimento pelas redes sociais do vídeo e disse que repudia qualquer tipo de maus-tratos a animais. O poder executivo afirmou que o vídeo foi gravado fora do horário de serviço, em situação de caráter pessoal, sem relação com as atividades exercidas pelo servidor na prefeitura.