segunda-feira, janeiro 12, 2026
HomeCidadesOlimpiaMadrugada de terror em Olímpia: mulher foge pulando muro após ameaças de...
Olimpia

Madrugada de terror em Olímpia: mulher foge pulando muro após ameaças de morte do companheiro

By rodrigok

-

0
12

Uma mulher viveu momentos de terror na madrugada deste sábado (10), no bairro Jardim Cisoto, em Olímpia (SP), ao ser ameaçada de morte e mantida em cárcere dentro da própria casa pelo companheiro. Segundo a Polícia Militar, o agressor, usuário de drogas, estava transtornado, fez ameaças graves e impediu a vítima de sair da residência. Em um momento de distração, ela conseguiu fugir pelos fundos e pulou o muro de uma casa vizinha para pedir socorro.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e precisaram arrombar o portão do imóvel para deter o suspeito. Ele foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial de Barretos. A fiança foi arbitrada, mas não paga, e o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça, pelos crimes de violência doméstica e ameaça.

Previous article
Funcionário público que postou vídeo pisando em cabeça de bezerro amarrado pelas patas e amordaçado pede exoneração
Next article
Agressividade – Comerciante se irrita com recape, ofende agentes e destrói sinalização em avenida em Fernandópolis
rodrigok
rodrigokhttps://noticiasnoroeste.com.br

Related articles

Fique conectado

68,998FansLike
0FollowersFollow
spot_img

Ùtimas Noticias

NoticiasNoroeste

Denuncias?? Fale conosco

Olá seja bem vindo ao NoticiasNoroeste, você tem denuncias?? entre já em contato