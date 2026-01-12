Madrugada de terror em Olímpia: mulher foge pulando muro após ameaças de morte do companheiro

Uma mulher viveu momentos de terror na madrugada deste sábado (10), no bairro Jardim Cisoto, em Olímpia (SP), ao ser ameaçada de morte e mantida em cárcere dentro da própria casa pelo companheiro. Segundo a Polícia Militar, o agressor, usuário de drogas, estava transtornado, fez ameaças graves e impediu a vítima de sair da residência. Em um momento de distração, ela conseguiu fugir pelos fundos e pulou o muro de uma casa vizinha para pedir socorro.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e precisaram arrombar o portão do imóvel para deter o suspeito. Ele foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial de Barretos. A fiança foi arbitrada, mas não paga, e o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça, pelos crimes de violência doméstica e ameaça.