Agressividade – Comerciante se irrita com recape, ofende agentes e destrói sinalização em avenida em Fernandópolis

Uma obra de melhoria urbana na Avenida dos Arnaldos terminou em caso de polícia na tarde deste sábado (10). Um comerciante do ramo de bebidas protagonizou cenas de desrespeito e agressividade contra trabalhadores e agentes públicos que realizavam o recapeamento asfáltico da via.

O Conflito e a Agressividade

A avenida estava temporariamente interditada para que a nova camada de asfalto fosse aplicada. Inconformado com o fechamento da via — que durou cerca de três horas —, o comerciante passou a ofender grosseiramente os funcionários da empresa terceirizada e os agentes da Secretaria de Trânsito.

De acordo com testemunhas, o homem não se limitou às palavras:

O comerciante avançou contra um Agente de Trânsito, o que obrigou o acionamento imediato da Polícia Militar. Mediação: Com a chegada da PM, os ânimos foram contidos e os policiais conversaram com ambas as partes para evitar que a situação evoluísse para agressão física.

Vandalismo Após a Saída da Polícia

A calmaria, no entanto, foi passageira. Assim que as viaturas da Polícia Militar deixaram o local, o comerciante entrou em sua caminhonete, uma GM S-10, e agiu com violência contra o patrimônio público.

Em um ato de fúria, ele atropelou as placas de sinalização e os cones que isolavam a área recém-asfaltada e fugiu do local tomando rumo ignorado. O ato causou indignação nos trabalhadores e moradores locais, já que o recapeamento é uma benfeitoria que valoriza os comércios da própria região.

Justificativa e Indignação

O comerciante alegou que o fechamento da avenida por três horas estava causando prejuízos financeiros ao seu estabelecimento. Contudo, para os agentes e funcionários presentes, o transtorno temporário não justifica o desrespeito aos trabalhadores e o vandalismo contra a sinalização de trânsito.

A conduta de danificar sinalização viária e desobedecer ordens de agentes de trânsito pode acarretar multas pesadas e processos por dano ao patrimônio público.