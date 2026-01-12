BATIZADO NO SÁBADO, JOVEM MORRE AFOGADO NO MESMO RIO, UM DIA DEPOIS.

O corpo do jovem João Pedro Gonçalves Geraldo da Silva (21), foi localizado por volta das 23h deste domingo (4) no Rio Forqueta, na localidade de Linha Bastos, interior de Marques de Souza. Ele estava a aproximadamente quatro metros de profundidade e cerca de 20 metros da margem, no mesmo ponto onde havia desaparecido horas antes.

O afogamento foi registrado por volta das 17h30 deste domingo. Conforme informações da Brigada Militar, João Pedro estava à beira do rio com familiares quando decidiu nadar em direção ao meio do curso d’água, acompanhado do sobrinho. No local, ambos acabaram caindo em um buraco com forte correnteza. O sobrinho conseguiu retornar à margem, mas o jovem desapareceu nas águas.

Após o ocorrido, equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar iniciaram as buscas ainda no início da noite. Mergulhadores foram acionados e se deslocaram de Capão da Canoa, localizando o corpo horas depois.

João Pedro Gonçalves Geraldo da Silva (21) era morador de Linha Bastos, trabalhava em uma metalúrgica na localidade de Picada Flor e, segundo relatos, havia estado no sábado à tarde no mesmo local, ou imediações, onde foi batizado pela Igreja Quadrangular.

O corpo foi encaminhado para necropsia no Departamento Médico Legal (DML) de Lajeado. O caso será investigado pela Polícia Civil.