segunda-feira, janeiro 12, 2026
HomeCidadesFernandópolisTemporal de 20 minutos causa destruição em Fernandópolis e região; Rodovia e...
Fernandópolis

Temporal de 20 minutos causa destruição em Fernandópolis e região; Rodovia e bairros foram atingidos

By rodrigok

-

0
7

Um temporal breve, porém de extrema intensidade, atingiu Fernandópolis e cidades vizinhas na tarde desta segunda-feira (12), causando estragos severos em infraestruturas, propriedades rurais e bloqueando importantes vias de acesso. Foram cerca de 20 minutos de chuva forte e ventos isolados que mudaram o cenário da região.

Devastação no Bairro Lajeado e Chácaras

Bairro Lajeado e a área de chácaras adjacente foram os locais mais castigados. Segundo relatos de moradores, o temporal veio acompanhado de queda de granizo, o que aumentou o poder de destruição.

  • Danos Estruturais: Estruturas metálicas de galpões e coberturas foram arrancadas inteiras pela força do vento.
  • Prejuízos Financeiros: Diversos proprietários rurais agora contabilizam perdas materiais significativas em suas propriedades.

Bloqueio na Rodovia Carlos Gandolfi

Rodovia Carlos Gandolfi, que liga Fernandópolis à universidade e distritos, ficou interditada devido à queda de várias árvores de grande porte sobre a pista. A desobstrução da via exigiu uma força-tarefa rápida:

  • Mobilização: Equipes da Defesa Civil, Secretaria de Trânsito e Corpo de Bombeiros atuaram no local.
  • Parceria Público-Privada: A operação contou com o apoio fundamental da Fazenda Okuma, que disponibilizou um trator e funcionários. Com o uso de motosserras, as equipes cortaram os troncos e liberaram o fluxo de veículos.

Impacto Regional

O temporal não se limitou a Fernandópolis. Informações preliminares indicam que a mesma célula de tempestade atingiu com força os municípios de:

  • Estrela d’Oeste
  • São João das Duas Pontes
  • São João de Iracema

Saldo da Ocorrência

Apesar da gravidade dos danos materiais e do susto provocado pela rapidez do fenômeno, não houve registro de feridos em nenhuma das localidades atingidas. A Defesa Civil segue em estado de alerta, monitorando as condições climáticas para o restante do dia, já que o solo encharcado e as estruturas abaladas podem oferecer riscos em caso de novas rajadas de vento.

Previous article
BATIZADO NO SÁBADO, JOVEM MORRE AFOGADO NO MESMO RIO, UM DIA DEPOIS.
Next article
Motorista é preso após atropelar policial militar e fugir sem prestar socorro em Fernandópolis
rodrigok
rodrigokhttps://noticiasnoroeste.com.br

Related articles

Fique conectado

68,998FansLike
0FollowersFollow
spot_img

Ùtimas Noticias

NoticiasNoroeste

Denuncias?? Fale conosco

Olá seja bem vindo ao NoticiasNoroeste, você tem denuncias?? entre já em contato