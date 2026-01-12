Temporal de 20 minutos causa destruição em Fernandópolis e região; Rodovia e bairros foram atingidos

Um temporal breve, porém de extrema intensidade, atingiu Fernandópolis e cidades vizinhas na tarde desta segunda-feira (12), causando estragos severos em infraestruturas, propriedades rurais e bloqueando importantes vias de acesso. Foram cerca de 20 minutos de chuva forte e ventos isolados que mudaram o cenário da região.

Devastação no Bairro Lajeado e Chácaras

O Bairro Lajeado e a área de chácaras adjacente foram os locais mais castigados. Segundo relatos de moradores, o temporal veio acompanhado de queda de granizo, o que aumentou o poder de destruição.

Estruturas metálicas de galpões e coberturas foram arrancadas inteiras pela força do vento. Prejuízos Financeiros: Diversos proprietários rurais agora contabilizam perdas materiais significativas em suas propriedades.

Bloqueio na Rodovia Carlos Gandolfi

A Rodovia Carlos Gandolfi, que liga Fernandópolis à universidade e distritos, ficou interditada devido à queda de várias árvores de grande porte sobre a pista. A desobstrução da via exigiu uma força-tarefa rápida:

Equipes da Defesa Civil, Secretaria de Trânsito e Corpo de Bombeiros atuaram no local. Parceria Público-Privada: A operação contou com o apoio fundamental da Fazenda Okuma, que disponibilizou um trator e funcionários. Com o uso de motosserras, as equipes cortaram os troncos e liberaram o fluxo de veículos.

Impacto Regional

O temporal não se limitou a Fernandópolis. Informações preliminares indicam que a mesma célula de tempestade atingiu com força os municípios de:

Estrela d’Oeste

São João das Duas Pontes

São João de Iracema

Saldo da Ocorrência

Apesar da gravidade dos danos materiais e do susto provocado pela rapidez do fenômeno, não houve registro de feridos em nenhuma das localidades atingidas. A Defesa Civil segue em estado de alerta, monitorando as condições climáticas para o restante do dia, já que o solo encharcado e as estruturas abaladas podem oferecer riscos em caso de novas rajadas de vento.