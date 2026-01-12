Motorista é preso após atropelar policial militar e fugir sem prestar socorro em Fernandópolis

Um policial militar ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (11), por volta das 9h35, no cruzamento da Avenida Afonso Cafaro com a Rua Paraná. O condutor do veículo envolvido fugiu do local sem prestar assistência, mas foi localizado e preso horas depois pela Polícia Militar.

O policial, que estava fardado e se deslocava em uma motocicleta para assumir o serviço na cidade de Pedranópolis, trafegava pela Avenida Afonso Cafaro no sentido bairro-centro. No cruzamento com a Rua Paraná, um veículo Fiat Uno Vivace, de cor prata, que seguia no sentido oposto, desrespeitou a sinalização de “Pare” e interceptou a trajetória da motocicleta.

Com a colisão, o impacto foi violento. O policial foi arremessado ao solo e ficou inconsciente. De forma negligente, o motorista do Fiat Uno não parou para prestar socorro e evadiu-se do local imediatamente.

Estado de Saúde

A vítima foi socorrida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada com urgência à Santa Casa de Fernandópolis. Segundo o último boletim médico, o policial permanece internado apresentando:suposto traumatismo craniano, traumatismo no tórax e escoriações diversas nos membros inferiores.

Identificação e Prisão

Logo após o acidente, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências ininterruptas. Com o apoio estratégico de câmeras de monitoramento da região, os policiais conseguiram rastrear a placa e identificar o veículo envolvido.

O condutor foi localizado em sua residência e encaminhado à Central de Flagrantes. Ele deverá responder por omissão de socorro, fuga de local de acidente e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.