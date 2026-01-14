Foragido da Justiça é capturado escondido na casa da avó na zona rural de Meridiano

Uma ação da Polícia Militar na tarde desta terça-feira (13) resultou na captura de um rapaz que estava foragido da Justiça. A prisão ocorreu em uma propriedade rural no município de Meridiano, após uma tentativa de esconderijo que mobilizou diversas viaturas.

Identificação e Acompanhamento

Durante patrulhamento de rotina, a equipe policial avistou um indivíduo já conhecido nos meios policiais por passagens anteriores. Ao realizar a consulta dos dados via sistema, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

Ao perceber que seria abordado, o rapaz tentou evadir-se, sendo acompanhado discretamente pela equipe até uma propriedade na zona rural de Meridiano.

Cerco Policial e Captura

O suspeito buscou refúgio na residência de sua avó, acreditando que o local dificultaria a ação policial. Diante do risco de nova fuga e da natureza da ocorrência, o apoio de várias equipes da Polícia Militar foi acionado para cercar a propriedade.

Local da Prisão: Propriedade Rural em Meridiano.

Esconderijo: Interior da residência da avó do investigado.

Ação: Cerco tático realizado por múltiplas equipes da PM.

Desfecho

Após ser localizado dentro do imóvel, a prisão foi efetuada sem resistência. O indivíduo foi conduzido à Central de Flagrantes em Fernandópolis, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece agora à disposição da Justiça para o cumprimento da pena ou medidas cautelares determinadas pelo mandado.