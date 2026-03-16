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Funcionário da Unifef é encontrado morto nas proximidades do cemitério em Macedônia

rodrigok
By rodrigok
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A manhã desta segunda-feira (16) começou com uma notícia que gerou forte comoção na região. Um homem de 35 anos, funcionário da Fundação Educacional de Fernandópolis (Unifef), foi encontrado morto nas proximidades do Cemitério Municipal de Macedônia, no interior de São Paulo.

De acordo com as informações iniciais, o corpo da vítima foi localizado nas primeiras horas da manhã por moradores da região, que acionaram as autoridades.

Equipes de socorro foram chamadas ao local, porém apenas puderam constatar o óbito.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área para preservar o cenário até a chegada da perícia técnica, responsável pelos primeiros levantamentos que irão auxiliar na investigação.

Segundo informações, o homem atuava no setor de Tecnologia da Informação da Unifef, em Fernandópolis, e a notícia se espalhou rapidamente entre colegas de trabalho e conhecidos, causando grande comoção nas redes sociais.

Até o momento, o nome da vítima não havia sido divulgado oficialmente pelas autoridades.

A Polícia Civil deverá conduzir a investigação para esclarecer as circunstâncias do caso.

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