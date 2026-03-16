Comunidade acadêmica lamenta morte de colaborador do Unifef encontrado em Macedônia

A cidade de Macedônia amanheceu comovida nesta segunda-feira (16) com a notícia do falecimento de Luiz Augusto Rocha de Campos, de 37 anos, colaborador do Centro Universitário de Fernandópolis (Unifef).

O corpo do profissional, que atuava na área de Tecnologia da Informação (TI), foi localizado nas proximidades do Cemitério Municipal de Macedônia. Equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas apenas puderam confirmar o óbito no local.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica, responsável por realizar os primeiros levantamentos que deverão auxiliar na apuração das circunstâncias do ocorrido.

Luiz Augusto era muito conhecido e respeitado em Fernandópolis, onde trabalhava no setor de tecnologia da instituição de ensino. Em nota oficial, o Unifef manifestou profundo pesar, destacando a dedicação, o profissionalismo e o espírito colaborativo com que ele desempenhava suas funções.

Segundo a instituição, Luiz era um profissional admirado pelos colegas e deixou boas lembranças entre a comunidade acadêmica, que recebeu a notícia com grande tristeza.

Nas redes sociais, amigos e familiares também manifestaram mensagens de carinho, solidariedade e despedida, evidenciando o impacto da perda.

O cerimonial de despedida acontece em Macedônia, cidade onde ele residia. O velório foi organizado para receber familiares e amigos durante a manhã e início da tarde desta segunda-feira, com sepultamento previsto para as 14h no cemitério municipal.

As autoridades policiais aguardam agora os laudos técnicos da perícia para conclusão do registro da ocorrência.

Canais de apoio

Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil e precisa de apoio emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso 24 horas por dia.

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