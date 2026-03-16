IPTU 2026: cota única e primeira parcela vencem nesta segunda-feira (16) em Fernandópolis

O prazo final para o pagamento do IPTU 2026 em cota única ou primeira parcela termina nesta segunda-feira (16). O carnê digital pode ser acessado no site da Prefeitura de Fernandópolis: https://www.fernandopolis.sp.gov.br/

Os contribuintes que tiverem dificuldade para emitir o documento online também podem imprimir o carnê em pontos de apoio disponibilizados como: Prefeitura, UBSs, Poupatempo, Procon, Sala do Empreendedor e Central da Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, até o momento a movimentação para pagamento tem sido considerada tranquila e dentro do esperado. Como o Poupatempo já era um dos pontos de apoio em anos anteriores, muitas pessoas optaram por procurar atendimento no local. No entanto, para evitar filas, a orientação é que os contribuintes busquem outros pontos de apoio, onde a demanda costuma ser menor.

Equipes da Prefeitura estão realizando visitas diárias aos locais de atendimento para prestar suporte e auxiliar no que for necessário. A Secretaria também destaca que, nesta segunda-feira, a maioria dos pontos de apoio apresenta atendimento tranquilo, com maior movimento apenas no Poupatempo.

“Muitos munícipes aderiram à cota única e já estão efetuando o pagamento. Isso irá refletir no trabalho da Prefeitura, seja na zeladoria da cidade, nos serviços de saúde ou na manutenção das escolas. Apesar da novidade deste ano, com o carnê sendo 100% digital, a adesão tem sido bastante positiva”, informou o secretário José Roda.

A Prefeitura também reforça que os pontos de apoio estarão disponíveis apenas até o dia 16. Após essa data, somente estarão disponíveis Prefeitura e no Poupatempo.