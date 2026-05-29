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ANVISA AUTORIZA RETOMADA DA PRODUÇÃO DA YPÊ APÓS ADEQUAÇÕES EM FÁBRICA DO INTERIOR DE SP

Por Notícias Noroeste Publicado em 29/05/2026 23:25 Atualizado em 29/05/2026 23:25
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira a retomada imediata das atividades de produção da Química Amparo, fabricante dos produtos da marca Ypê. A decisão foi tomada após a conclusão de uma nova vistoria que constatou o cumprimento das exigências sanitárias estabelecidas pelo órgão regulador.

Segundo a Anvisa, a empresa realizou uma série de adequações estruturais e operacionais em sua unidade fabril localizada no interior de São Paulo, atendendo aos requisitos apontados durante inspeções anteriores.

Apesar da liberação para a retomada da fabricação, continuam proibidas em todo o país a comercialização, distribuição e utilização de determinados lotes de detergentes lava-louças líquidos, sabões líquidos para roupas e desinfetantes que possuam o número 1 ao final da identificação do lote.

A fiscalização foi realizada de forma conjunta por técnicos da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, do Grupo de Vigilância Sanitária de Campinas e da Vigilância Sanitária de Amparo.

Durante as inspeções, os fiscais verificaram que a empresa cumpriu o plano de ação elaborado para corrigir as não conformidades identificadas anteriormente. Ao todo, foram avaliados 76 requisitos sanitários que haviam motivado a interdição de duas linhas de produção no mês de abril.

O presidente da Anvisa, Leandro Safatle, acompanhado pelo diretor de fiscalização Daniel Pereira, visitou as instalações da fábrica e destacou que a unidade reúne atualmente todas as condições necessárias para operar de forma segura.

Segundo o órgão regulador, as medidas corretivas adotadas garantem que os novos produtos fabricados atendam aos padrões exigidos de qualidade e segurança, reduzindo riscos aos consumidores.

A empresa ainda deverá seguir monitorada pelos órgãos de vigilância sanitária para garantir a manutenção dos padrões exigidos pela legislação brasileira.

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