Casos de síndrome gripal levam a alterações de horários nas UBSs de Fernandópolis

O significativo aumento de casos de síndrome gripal constatado no outono levou a Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis ao estabelecimento de horários especiais no atendimento médico dos postos de saúde, em apoio à UPA, onde a demanda tem sido muito grande.

Dessa forma, já nesta sexta-feira, 29, haverá atendimento nas UBSs do Jardim Paraíso, Brasilândia e Vila Regina para casos de síndrome gripal, também das 17 às 22 horas.

Amanhã, sábado, 30, quatro unidades de saúde funcionarão normalmente, com atendimento médico e demais procedimentos, das 7 às 19 horas: Vila Regina, Jardim Paraíso, Jardim Rio Grande e Brasilândia.

Quem precisar de ajuda médica deve optar por uma dessas unidades, desafogando a demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).