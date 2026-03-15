Guarani d’Oeste se despede de Antônio Helena Neto, aos 87 anos

A cidade de Guarani d’Oeste amanheceu mais triste neste domingo, 15 de março, com a notícia do falecimento de Antônio Helena Neto, aos 87 anos. Homem de fé, dedicação e serviço à comunidade, Sr. Antônio deixa um legado marcado por trabalho, solidariedade e profundo compromisso com as pessoas.

Conhecido carinhosamente por todos como Sr. Antônio Helena, ele foi uma figura muito respeitada e querida no município. Durante muitos anos, atuou como atendente farmacêutico em Guarani d’Oeste, dedicando seu tempo e conhecimento para cuidar da saúde e do bem-estar da população.

Seu trabalho também se estendeu ao distrito de Brasitânia, em Fernandópolis, onde igualmente conquistou o carinho e o reconhecimento de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Mais do que um profissional dedicado, Sr. Antônio era um homem de fé e de comunidade. Sempre presente nas atividades religiosas, prestou relevantes serviços como membro da comissão da Igreja Senhor Bom Jesus de Brasitânia e da Igreja Santo Antônio de Guarani d’Oeste.

Ao longo dos anos, atuou como membro ativo da comissão paroquial e também como leiloeiro das comunidades, contribuindo com entusiasmo e generosidade para diversas ações que fortaleceram a vida religiosa e social das paróquias.

Com uma trajetória marcada por simplicidade, amizade e espírito de serviço, Sr. Antônio construiu uma história admirada por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.

Ele também deixa um importante legado familiar. Antônio Helena Neto é pai de Dorival Helena, atual vice-prefeito de Guarani d’Oeste. Em nota, a Administração Municipal manifestou solidariedade ao vice-prefeito e a toda a família enlutada, destacando a contribuição de Sr. Antônio para a história e o desenvolvimento humano da cidade.

O velório terá início às 13h30 deste domingo (15), no Velório Municipal de Guarani d’Oeste. O sepultamento está previsto para segunda-feira (16), às 9h, no Cemitério de Brasitânia.

Neste momento de despedida, Guarani d’Oeste presta suas homenagens a um homem que dedicou sua vida ao próximo. Fica a saudade, mas também a certeza de que sua história continuará viva na memória e no coração da comunidade.