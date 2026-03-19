Homem condenado por estupro de vulnerável é preso pela PM em Palestina

Uma ação de patrulhamento preventivo da Polícia Militar resultou na prisão de um foragido da Justiça na noite desta quarta-feira (18), no município de Palestina, no interior de São Paulo.

O homem, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi localizado por equipes do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) enquanto caminhava pelo bairro Jardim do Bosque. Os policiais reconheceram o suspeito durante o patrulhamento e decidiram realizar a abordagem.

Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo.

De acordo com as informações, ele foi condenado a 14 anos de reclusão em regime fechado, com base no artigo 217-A do Código Penal, que trata de crimes de natureza sexual contra vulneráveis.

Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado ao Plantão Policial de Nova Granada para o registro da ocorrência.

Ele permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

A Polícia Militar destacou que ações de patrulhamento são fundamentais para localizar foragidos e garantir o cumprimento das decisões judiciais, reforçando a segurança da população.