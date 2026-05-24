Homem é morto a facadas após “Esquenta do Rodeio 2026” em Palestina

Crime aconteceu na madrugada deste domingo e causou comoção entre moradores

Um homem foi assassinado a facadas na madrugada deste domingo (24) após o evento “Esquenta do Rodeio 2026”, realizado na cidade de Palestina.

Segundo informações apuradas junto a testemunhas que estavam próximas ao local, o autor do crime chegou encapuzado e surpreendeu a vítima pelas costas.

Na sequência, o suspeito desferiu diversos golpes de faca, deixando o homem gravemente ferido.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local antes da chegada das equipes de socorro.

O homicídio provocou forte comoção entre moradores e pessoas que participavam do evento.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas rapidamente e isolaram toda a área para o trabalho da perícia técnica.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação do crime e identificar o autor do ataque.