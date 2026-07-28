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Urgente: jovem está desaparecida e família pede ajuda para localizá-la em Palestina

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 19:36 Atualizado em 28/07/2026 19:37 82 visualizações (6 hoje)
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Ayla foi vista pela última vez entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado; familiares e moradores estão mobilizados nas buscas

A jovem Ayla, moradora de Palestina (SP), está desaparecida desde a noite de sexta-feira para sábado. O caso mobiliza familiares, amigos e moradores da cidade, que seguem realizando buscas e divulgando informações na tentativa de localizar a jovem.

Desde o desaparecimento, a família vive momentos de angústia e faz um apelo à população para que compartilhe as informações e comunique imediatamente qualquer pista que possa contribuir para encontrá-la.

Além dos familiares, voluntários da comunidade também participam das buscas, reforçando a mobilização em torno do caso.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Ayla deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar, pelo telefone 190, com a Polícia Civil ou diretamente com os familiares.

A expectativa é de que a ampla divulgação do caso possa contribuir para que a jovem seja localizada em segurança.

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