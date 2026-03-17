Homem é multado em R$ 2 mil por manter aves silvestres em cativeiro em Presidente Prudente

Durante policiamento preventivo realizado nesta segunda-feira (17), no bairro Jardim Sumaré, em Presidente Prudente, a Polícia Militar Ambiental flagrou aves da fauna silvestre sendo mantidas ilegalmente em gaiolas no quintal de uma residência.

No local, os policiais abordaram o morador, um homem de 42 anos, que relatou ter recebido as aves de um amigo há cerca de um ano. Ele afirmou que tinha conhecimento da necessidade de autorização para criação, mas alegou desconhecer os procedimentos legais para obter a licença de criador amadorista de passeriformes.

Durante a vistoria, foram encontrados dois pássaros da espécie coleirinho-papa-capim e dois trinca-ferro, todos mantidos em cativeiro.

Diante da irregularidade, os policiais aplicaram um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 2.000,00, com base na legislação vigente que proíbe a manutenção de animais silvestres sem autorização.

As aves foram apreendidas e, segundo a Polícia Ambiental, apresentavam sinais de captura recente. Por esse motivo, foram devolvidas à natureza. Já as gaiolas e dois alçapões utilizados para captura foram destruídos.

A Polícia Militar Ambiental reforça que a criação de aves silvestres só é permitida mediante autorização dos órgãos competentes, e que a prática ilegal pode resultar em multa e outras penalidades.