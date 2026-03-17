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Mulheres são torturadas por duas horas por dívida de R$ 100 em Rio Preto

rodrigok
By rodrigok
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Duas mulheres, de 22 e 33 anos, foram vítimas de tortura durante a madrugada desta terça-feira (17), no bairro Jardim Alvorada, em São José do Rio Preto.

Segundo informações, elas foram mantidas dentro da própria residência por cerca de duas horas após serem surpreendidas por um grupo composto por seis pessoas — quatro mulheres e dois homens.

De acordo com o relato das vítimas, a violência teria sido motivada por uma dívida de aproximadamente R$ 100, supostamente relacionada ao tráfico de drogas.

Durante o período em que ficaram sob domínio dos agressores, as mulheres sofreram diversas agressões físicas, incluindo golpes com pedaços de madeira, além de ameaças constantes. Os suspeitos também teriam mencionado a possibilidade de levá-las para um chamado “tribunal do crime”.

Em um dos momentos mais graves, os criminosos tentaram mutilar uma das vítimas, utilizando um serrote para cortar o dedo do pé.

Além da violência, o grupo ainda destruiu o imóvel e furtou diversos objetos antes de fugir do local.

As vítimas foram socorridas com múltiplas lesões, hematomas e suspeitas de fraturas nos braços e mãos.

Durante diligências, a Polícia Militar localizou e prendeu em flagrante a suposta mandante do crime, uma mulher de 27 anos. Com ela, foram encontrados objetos furtados, além de drogas, dinheiro e balanças de precisão.

O caso segue sob investigação para identificar e prender os demais envolvidos.

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