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Homem é preso após agredir mãe e irmã em Ilha Solteira

rodrigok
By rodrigok
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Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde deste sábado (14), acusado de agredir a própria mãe e a irmã no bairro Jardim Aeroporto, em Ilha Solteira (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência em uma residência do bairro. Ao chegar ao local, os policiais constataram que se tratava de um caso de violência doméstica.

Segundo relato das vítimas, durante uma discussão dentro da casa onde todos moram, o homem teria agredido a mãe, de 71 anos, e a irmã com socos.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito ainda no local.

O homem e as vítimas foram encaminhados ao Hospital Regional de Ilha Solteira para atendimento médico.

Após o atendimento, todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica.

O acusado permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

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