Homem é socorrido pelo Samu após dificuldade respiratória em Votuporanga

Na manhã deste sábado (10), por volta das 10h, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender uma ocorrência de dispneia em uma residência localizada no bairro Estela Parque Residencial, em Votuporanga.

Dispneia é o termo médico utilizado para caracterizar dificuldade respiratória ou sensação intensa de falta de ar. Segundo informações apuradas, um homem de 30 anos apresentou o quadro após o uso de drogas, o que exigiu atendimento médico imediato.

A equipe do Samu realizou os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, encaminhou o paciente para uma unidade de saúde para avaliação e atendimento médico especializado.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do homem. O caso segue sob acompanhamento médico.