LAUDO PERICIAL CONFIRMA AGRESSÕES DA APRESENTADORA CARIÚCHA CONTRA MÉDICO!

Uma nova e grave atualização movimentou o caso envolvendo a apresentadora Cariúcha e o médico Danilo Bravo. A jornalista Fabíola Reipert teve acesso exclusivo ao laudo pericial e às fotos que compõem o exame de corpo de delito do médico. O documento comprova a existência de lesões, machucados e hematomas distribuídos pelo peito, braços e antebraços de Danilo, reforçando a queixa de agressão registrada por ele após uma viagem do casal a Balneário Camboriú (SC).

O desentendimento entre os dois, que mantinham um envolvimento recente, terminou em delegacia com versões conflitantes. Cariúcha, ex-participante de “A Fazenda”, admitiu ter arranhado o médico, mas sustenta a tese de que agiu em legítima defesa após também sofrer violência. No Boletim de Ocorrência, no entanto, Danilo nega que tenha abandonado a apresentadora na rua, afirmando que apenas deixou os pertences dela na portaria de seu prédio após o conflito.

Segundo informações de Fabíola Reipert, Danilo Bravo demonstrou estar profundamente “chateado” com a exposição e o desenrolar dos fatos. Do lado da apresentadora, a assessoria de imprensa orientou o contato direto com seu corpo jurídico, mas, até o fechamento desta edição, os advogados de Cariúcha não enviaram uma resposta oficial sobre as evidências apresentadas no laudo.