Idosa perde R$ 50 mil em golpe do falso gerente e alerta para fraudes bancárias

Uma aposentada de 73 anos, moradora de São José do Rio Preto, foi vítima de um golpe que resultou em um prejuízo de R$ 50 mil. O crime, conhecido como “golpe do falso gerente”, aconteceu após a idosa receber uma ligação de criminosos que se passaram por funcionários de uma instituição bancária.

De acordo com as informações, os golpistas utilizaram o nome do gerente que costumava atendê-la, o que aumentou a credibilidade da abordagem. Mesmo sem saldo disponível em conta, os criminosos conseguiram contratar empréstimos consignados e pessoais em nome da vítima, utilizando limites de crédito pré-aprovados.

O caso acende um alerta, principalmente entre idosos. Dados da Fundação Seade apontam que 82% das pessoas com mais de 60 anos já foram alvo de tentativas de golpes virtuais. Apenas na região de Rio Preto, mais de 21 mil casos de estelionato foram registrados ao longo de 2025.

Segundo especialistas, a maioria desses crimes utiliza técnicas de “engenharia social”, em que os criminosos criam histórias convincentes para enganar as vítimas e obter dados ou autorizações indevidas.

Em nota, o banco citado reforçou que não solicita senhas, instalação de aplicativos ou autorizações de transações por telefone. Já especialistas em tecnologia alertam que, com o avanço da Inteligência Artificial, golpes podem incluir até áudios e vídeos falsos.

A principal recomendação é nunca fornecer dados pessoais ou realizar transferências sem antes confirmar a veracidade das informações por canais oficiais.

A aposentada busca na Justiça o ressarcimento do valor perdido, enquanto o caso segue sob investigação.