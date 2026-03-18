Fiscalização flagra irregularidades no transporte escolar e apreende veículos em General Salgado

Uma força-tarefa realizada pela Polícia Militar e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) na tarde desta terça-feira (17) identificou graves irregularidades no transporte escolar em General Salgado.

A operação resultou em 24 autuações e na apreensão de quatro veículos, sendo três ônibus e uma perua, todos em condições consideradas inadequadas para o transporte de estudantes.

Entre os principais problemas encontrados estavam pneus desgastados, conhecidos como “carecas”, e para-brisas trincados, situações que colocam em risco a segurança dos passageiros e de outros usuários da via.

Além das falhas estruturais, a fiscalização também identificou irregularidades na documentação dos condutores. Três motoristas estavam atuando sem o curso obrigatório exigido por lei para o transporte escolar.

O impacto da operação foi imediato: alunos que já estavam a caminho de casa precisaram retornar à escola e aguardar por cerca de duas horas até que veículos regulares fossem providenciados pela prefeitura.

Em nota, o departamento de transporte da Prefeitura de General Salgado informou que irá agilizar os reparos necessários e regularizar a situação da frota, garantindo que os veículos voltem a operar dentro das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

A ação reforça a importância da fiscalização e da manutenção adequada dos veículos utilizados no transporte de crianças e adolescentes.