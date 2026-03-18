Acidente na GO-164 mata quatro pessoas da mesma família e deixa idosa gravemente ferida

Um grave acidente registrado na noite de terça-feira (17) resultou na morte de quatro pessoas da mesma família e deixou uma idosa gravemente ferida na GO-164, km 220, na zona rural de Santa Helena de Goiás, nas proximidades do Motel Talismã.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência envolveu uma caminhonete e um bitrem. O motorista do caminhão relatou que o veículo apresentou problemas mecânicos e precisou parar na rodovia. Ao descer para sinalizar a via, ele percebeu a aproximação de outro veículo, momento em que ocorreu a colisão na traseira do semirreboque.

Com o forte impacto, quatro ocupantes da caminhonete morreram ainda no local. As vítimas pertenciam à mesma família: um casal, dois filhos e uma nora.

Uma quinta ocupante, uma mulher de 72 anos, sofreu fraturas nas duas pernas e diversas escoriações. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (HERSO), onde permanece sob cuidados médicos.

As vítimas ficaram presas às ferragens, sendo necessário o trabalho de desencarceramento realizado pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Técnico-Científica esteve no local para a realização da perícia, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Verde.

O motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pelas autoridades competentes.

Vítimas fatais:

Adair do Nascimento Freitas Barros, de 67 anos

André Luis Souza Barros

Maria Madalena Barros da Cruz, de 69 anos

Hilda de Souza Barros, de 91 anos