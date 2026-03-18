Homem é baleado na cabeça e caso mobiliza a PM em Rio Preto

Uma tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar na noite desta terça-feira (18), no bairro Jardim do Lago, em São José do Rio Preto.

Segundo informações da corporação, policiais do 17º BPM/I – 4ª Companhia foram acionados pelo COPOM para atender uma ocorrência envolvendo um homem baleado.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima com ferimentos graves na região da cabeça, causados por disparos de arma de fogo. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Durante as diligências, um suspeito foi abordado nas proximidades e chegou a ser apontado pela vítima como um dos autores dos disparos. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes para apreciação da autoridade policial.

No entanto, após análise do caso, a prisão não foi ratificada por falta de provas, e o indivíduo acabou sendo liberado.

A ocorrência contou com o apoio da perícia técnica e segue sob investigação para o completo esclarecimento dos fatos.