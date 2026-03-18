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Avó morre ao salvar neto de atropelamento no Paraná

rodrigok
By rodrigok
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Um ato de amor e coragem terminou em tragédia na cidade de Nova Londrina, no Paraná. A avó Zenilda Nogueira de Oliveira, de 50 anos, morreu após salvar o neto, de apenas 2 anos, de um atropelamento.

De acordo com informações, os dois seguiam caminho para a creche quando Zenilda percebeu a aproximação de um caminhão. Em um gesto rápido e instintivo, ela conseguiu retirar o neto da trajetória do veículo, evitando que a criança fosse atingida com gravidade.

No entanto, ao proteger o menino, a avó acabou sendo atropelada e não resistiu aos ferimentos.

A criança sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento médico.

A morte de Zenilda causou grande comoção entre moradores da cidade. O gesto da avó tem sido lembrado como um exemplo de amor incondicional, coragem e sacrifício.

Familiares e amigos destacam o legado deixado por ela, que deu a própria vida para salvar quem mais amava.

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