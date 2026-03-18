Suspeitos de invadir loja de perfumes por buraco na parede são presos em Rio Preto

Dois homens foram presos pela Guarda Civil Municipal (GCM) na manhã desta quarta-feira (18), em São José do Rio Preto, suspeitos de invadir uma loja de cosméticos na região central da cidade.

De acordo com a GCM, os indivíduos escalaram um muro de aproximadamente quatro metros de altura e utilizaram uma marreta para abrir um buraco na parede lateral do estabelecimento. O objetivo era furtar perfumes de alto valor.

A ação foi interrompida durante patrulhamento na Avenida Bady Bassitt, quando os suspeitos foram abordados carregando um saco de lixo em atitude suspeita. Durante a revista, os agentes encontraram diversos frascos de perfumes, tanto importados quanto nacionais.

Os produtos recuperados foram avaliados em cerca de R$ 4.376. A proprietária da loja foi localizada, reconheceu os itens e teve a mercadoria devolvida.

Os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça. Eles devem responder por furto qualificado, devido ao rompimento de obstáculo e à participação de mais de uma pessoa.