Vereador causa polêmica ao defender morte de cães de rua em cidade de SC

Uma declaração feita na Câmara Municipal de Major Vieira, no Norte de Santa Catarina, está gerando forte repercussão e indignação nas redes sociais.

Durante sessão realizada na última segunda-feira (16), o vereador Osni Novack (MDB) utilizou a tribuna para comentar sobre supostos ataques de cães a moradores e sugeriu que alguém deveria fazer um “servicinho” para resolver a situação, defendendo a morte de animais que vivem nas ruas da cidade.

Em sua fala, o parlamentar ainda questionou a legislação atual, afirmando que quem mata um cachorro hoje pode ser preso, e declarou que os animais soltos na vila deveriam ser mortos.

A repercussão foi imediata, mobilizando protetores da causa animal, ativistas e internautas, que criticaram duramente a posição do vereador. Especialistas ressaltam que o problema de animais em situação de rua deve ser tratado com políticas públicas, como campanhas de castração, vacinação e acolhimento, e não com práticas violentas.

A Prefeitura de Major Vieira divulgou nota informando que não compactua com qualquer forma de violência ou maus-tratos contra animais e destacou que vem trabalhando no fortalecimento de políticas voltadas à causa animal.

O Ministério Público de Santa Catarina foi acionado e informou que está analisando o caso para definir possíveis medidas em relação à conduta do vereador. Já a Câmara Municipal não se pronunciou oficialmente até o momento.

Vale lembrar que a legislação brasileira considera crime qualquer ato de abuso, ferimento ou mutilação de animais, com multas que podem variar de R$ 1.500 a R$ 50 mil, podendo ser ainda maiores dependendo da gravidade.