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Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em frente ao Fórum de Santana, no Amapá

rodrigok
By rodrigok
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Uma mulher foi brutalmente assassinada a facadas pelo ex-companheiro na manhã desta quarta-feira (18), em frente ao Fórum da Comarca de Santana, no Amapá.

A vítima, identificada como Juciele de Souza Moraes, participaria de uma audiência de uma ação de reintegração de posse, marcada para as 9h. No entanto, o encontro não chegou a acontecer.

Segundo informações, Juciele foi abordada pelo ex-companheiro, Elquias da Silva Lima, ainda do lado de fora do fórum, onde acabou sendo atacada.

De acordo com nota divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), o agressor não chegou a entrar nas dependências do prédio. “O agressor não adentrou as dependências do Fórum de Santana nem passou pela guarnição de segurança na recepção, onde são obrigatórias a identificação e a revista por meio de raio-x”, informou o tribunal.

Após o crime, o homem foi preso em flagrante por militares que atuavam no local.

Em nota oficial, o TJAP repudiou o crime e destacou a gravidade do caso. “Diante desse fato devastador, o TJAP repudia de forma intransigente qualquer ato de violência que atente contra a vida e a dignidade da mulher. Este crime é uma afronta não apenas à família da vítima, mas a toda a sociedade e às instituições de justiça”, declarou.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.

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