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15 03 2026
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Jales se despede de Thiago Vieira de Souza, vítima de acidente, aos 46 anos

rodrigok
By rodrigok
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A cidade de Jales está em luto com o falecimento de Thiago Vieira de Souza, aos 46 anos, vítima de um acidente. A notícia gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade.

Thiago era conhecido na comunidade e sua partida deixa um sentimento de tristeza entre aqueles que conviveram com ele ao longo da vida.

O velório está sendo realizado neste domingo (15), a partir das 12h30, no Velório Municipal de Jales.

O sepultamento está marcado para às 17h30, no Cemitério Municipal de Jales.

Familiares e amigos se reúnem para prestar as últimas homenagens e se despedir de Thiago, lembrando sua trajetória e o carinho que deixou entre todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.

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