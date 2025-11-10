Jovem que estava na garupa de moto pilotada pelo padrasto e bateu em muro morre após 12 dias internada

Morreu no sábado (8) a jovem de 20 anos que estava na garupa da motocicleta pilotada pelo padrasto e sofreu um acidente em Araçatuba (SP). Ele perdeu o controle da moto e bateu contra um muro na Rua José Ferreira do Nascimento, no dia 27 de outubro.

Segundo o boletim de ocorrência, Mário André Xavier dos Santos pilotava a moto com a enteada, Raissa Vitória Vieira Ribeiro, na garupa.

Mário tinha acabado de buscar a enteada na faculdade, quando perdeu o controle da moto, invadiu a contramão, subiu na calçada e bateu contra um muro. Com o impacto, ambos foram arremessados. O motociclista morreu no local.

Raissa foi socorrida e levada em estado grave para a Santa Casa, onde foi entubada. A jovem teve traumatismo craniano e morreu depois de 12 dias internada. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência foi registrada como morte suspeita na delegacia.