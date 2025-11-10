28.8 C
Fernandópolis
segunda-feira, 10 novembro, 2025

Nova Granada

Motociclista morre após acidente causado por carro na contramão em Nova Granada

Faleceu na tarde deste sábado (8), no Hospital de Base de São José do Rio Preto, o motociclista Fernando Eduardo da Silva Gonçalves, de 25 anos. Fernando estava internado em estado grave desde o último dia 30, quando se envolveu em um acidente em Nova Granada, provocado por um carro que invadiu a contramão.

O acidente ocorreu por volta das 22h45, no cruzamento da Avenida Moacir Portugal Linhares com a Rua José Mercadante. De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um carro modelo VW Gol invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a motocicleta pilotada por Fernando.

Tanto Fernando quanto a passageira que estava com ele na moto foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados ao Hospital de Base em estado grave.

Fernando sofreu politraumatismo grave, foi submetido a cirurgia e permaneceu em coma, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto para exame necroscópico e foi sepultado neste domingo (9) no Cemitério Municipal de Nova Granada. O estado de saúde da passageira não foi divulgado.

A polícia informou que o teste do bafômetro realizado no motorista do carro deu negativo para o consumo de álcool. No entanto, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O motorista, que inicialmente havia sido indiciado por lesão corporal culposa, agora deve responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em decorrência da morte do motociclista.

