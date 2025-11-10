Motociclista morre após acidente causado por carro na contramão em Nova Granada

Faleceu na tarde deste sábado (8), no Hospital de Base de São José do Rio Preto, o motociclista Fernando Eduardo da Silva Gonçalves, de 25 anos. Fernando estava internado em estado grave desde o último dia 30, quando se envolveu em um acidente em Nova Granada, provocado por um carro que invadiu a contramão.

O acidente ocorreu por volta das 22h45, no cruzamento da Avenida Moacir Portugal Linhares com a Rua José Mercadante. De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um carro modelo VW Gol invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a motocicleta pilotada por Fernando.

Tanto Fernando quanto a passageira que estava com ele na moto foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados ao Hospital de Base em estado grave.

Fernando sofreu politraumatismo grave, foi submetido a cirurgia e permaneceu em coma, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto para exame necroscópico e foi sepultado neste domingo (9) no Cemitério Municipal de Nova Granada. O estado de saúde da passageira não foi divulgado.

A polícia informou que o teste do bafômetro realizado no motorista do carro deu negativo para o consumo de álcool. No entanto, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O motorista, que inicialmente havia sido indiciado por lesão corporal culposa, agora deve responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em decorrência da morte do motociclista.