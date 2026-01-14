quarta-feira, janeiro 14, 2026
HomeBrasilLULINHA PODE SER DETIDO A QUALQUER MOMENTO
Brasil

LULINHA PODE SER DETIDO A QUALQUER MOMENTO

By rodrigok

-

0
2

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu uma solicitação para a decretação da prisão preventiva de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, em relação às investigações da Polícia Federal (PF) sobre fraudes no INSS.

Os integrantes da CPMI que investiga os desvios bilionários do INSS também pedem que o filho do presidente da República seja monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. Há fortes indícios de que Lulinha esteja envolvido no esquema que prejudicou milhões de aposentados em todo o país.

Previous article
Criança de 6 anos morre afogada em piscina durante confraternização de igreja em Irupi (ES)
rodrigok
rodrigokhttps://noticiasnoroeste.com.br

Related articles

Fique conectado

68,998FansLike
0FollowersFollow
spot_img

Ùtimas Noticias

NoticiasNoroeste

Denuncias?? Fale conosco

Olá seja bem vindo ao NoticiasNoroeste, você tem denuncias?? entre já em contato