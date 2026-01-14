LULINHA PODE SER DETIDO A QUALQUER MOMENTO

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu uma solicitação para a decretação da prisão preventiva de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, em relação às investigações da Polícia Federal (PF) sobre fraudes no INSS.

Os integrantes da CPMI que investiga os desvios bilionários do INSS também pedem que o filho do presidente da República seja monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. Há fortes indícios de que Lulinha esteja envolvido no esquema que prejudicou milhões de aposentados em todo o país.