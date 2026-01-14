Criança de 6 anos morre afogada em piscina durante confraternização de igreja em Irupi (ES)

Uma tragédia marcou uma confraternização de igreja na cidade de Irupi, no Espírito Santo. Uma criança de apenas seis anos morreu afogada em uma piscina na segunda-feira (12/1).

Segundo as informações apuradas, a criança participava do evento acompanhada da família. Em determinado momento, os pais teriam se deslocado para outro cômodo do local, deixando a criança brincando na água. Minutos depois, ao perceberem a ausência, retornaram à área da piscina e encontraram a criança já sem vida.

Ela ainda foi socorrida e levada a uma unidade de saúde no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, mas os profissionais constataram que não havia mais possibilidade de reversão do quadro.

De acordo com a Polícia Científica, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passou por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

A Polícia Civil informou que os pais foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde prestaram depoimento e foram liberados. As circunstâncias da morte serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Irupi, que apura os detalhes do caso.

A ocorrência reacende o alerta sobre os riscos envolvendo crianças e piscinas, especialmente em ambientes de confraternização, onde a vigilância constante é indispensável.

Créditos: noticiasnoroeste

