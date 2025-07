Morador de Cosmorama morre ao bater moto contra árvore na vicinal Ângelo Gabaldi

Um grave acidente tirou a vida de um idoso na noite desta quarta-feira (02), na vicinal Ângelo Gabaldi, em Cosmorama (SP). A vítima foi identificada como José Apilio de Souza, de 69 anos.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Votunews, José seguia sozinho pela estrada, quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra uma árvore, por volta do km 3 da via entre Cosmorama e Américo de Campos.

Equipes de resgate e a Polícia Militar chegaram rapidamente ao local. Apesar do protocolo de tentativa de socorro, a morte já era evidente, sendo oficialmente constatada pela equipe de perícia.

De acordo com relatos, a curva onde ocorreu o acidente é considerada perigosa e já foi palco de outras ocorrências graves, inclusive com vítima fatal anos atrás.

A comunidade de Cosmorama lamenta a perda. José Apilio era morador da cidade.