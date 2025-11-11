Moradora de Tanabi perde R$ 19,5 mil em golpe virtual ligado a falso aplicativo de compras

Uma técnica em enfermagem de 44 anos, moradora de Tanabi, foi vítima de um golpe virtual que resultou em um prejuízo de R$ 19.535,01. O caso foi registrado como estelionato eletrônico na Delegacia de Polícia de São José do Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que realizava uma compra no aplicativo Shopee quando recebeu um link que a direcionava para uma plataforma no Telegram. Lá, foi informada de que poderia obter lucro ao fazer novas compras, com promessa de retorno financeiro.

No início, a vítima realizou duas transações e recebeu os valores prometidos, o que aumentou sua confiança. Em seguida, os golpistas orientaram que ela fizesse novas transferências via Pix, com valores cada vez maiores, sob o pretexto de cumprir “tarefas”. Ao todo, foram cinco transferências, totalizando mais de R$ 19,5 mil.

Após as operações, os criminosos deixaram de devolver o dinheiro e continuaram exigindo novos depósitos. Desconfiada, a mulher interrompeu os pagamentos e procurou a polícia, apresentando comprovantes e conversas com os golpistas.

A Polícia Civil instaurou inquérito e investiga a origem das contas utilizadas nas transferências. O caso serve de alerta para que os usuários redobrem a atenção com links suspeitos e promessas de ganhos rápidos em aplicativos e plataformas de mensagens.