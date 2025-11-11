Preso é morto por colega de cela na Penitenciária de Balbinos, no interior de São Paulo

Um detento de 37 anos foi encontrado morto na manhã de sábado (8) dentro da Penitenciária 1 de Balbinos, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, ele foi enforcado pelo companheiro de cela, que confessou o crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, agentes penitenciários ouviram gritos vindos de uma das celas e, ao chegarem ao local, encontraram o homem sem vida, com marcas de lesões no pescoço e na boca.
O suspeito, de 24 anos, admitiu ter cometido o homicídio. Um terceiro preso que também estava na cela negou participação no caso.
O agressor recebeu voz de prisão em flagrante por homicídio e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru para os procedimentos legais.
A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) confirmou que a Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia no local. A SAP informou ainda que a família da vítima foi comunicada e que um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.