25.8 C
Fernandópolis
terça-feira, 11 novembro, 2025

- PUBLICIDADE -


HomeCidadesEstado de SP
Estado de SP

Preso é morto por colega de cela na Penitenciária de Balbinos, no interior de São Paulo

Um detento de 37 anos foi encontrado morto na manhã de sábado (8) dentro da Penitenciária 1 de Balbinos, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, ele foi enforcado pelo companheiro de cela, que confessou o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, agentes penitenciários ouviram gritos vindos de uma das celas e, ao chegarem ao local, encontraram o homem sem vida, com marcas de lesões no pescoço e na boca.

O suspeito, de 24 anos, admitiu ter cometido o homicídio. Um terceiro preso que também estava na cela negou participação no caso.

O agressor recebeu voz de prisão em flagrante por homicídio e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru para os procedimentos legais.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) confirmou que a Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia no local. A SAP informou ainda que a família da vítima foi comunicada e que um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.

- PUBLICIDADE -



Previous article
Votuporanga registra 252 ataques de escorpião em 2025; outubro teve recorde de casos
Next article
Moradora de Tanabi perde R$ 19,5 mil em golpe virtual ligado a falso aplicativo de compras

- PUBLICIDADE -

Noticias relacionadas

- PUBLICIDADE -

Ùltimas noticias

Load more