Votuporanga registra 252 ataques de escorpião em 2025; outubro teve recorde de casos

A cidade de Votuporanga registrou 252 ataques de escorpião desde o início de 2025, segundo levantamento da Secretaria Municipal da Saúde. O mês de outubro foi o mais preocupante, com 80 notificações — o maior número do ano até agora.

Com a chegada do período mais quente e chuvoso, a Prefeitura reforçou o alerta à população sobre os cuidados necessários para evitar acidentes. De acordo com a Vigilância Ambiental, o aumento da temperatura e da umidade favorece a proliferação desses animais, exigindo atenção redobrada dos moradores.

Em 2024, os meses de novembro e dezembro já haviam registrado alta, com 54 e 43 notificações, respectivamente. Neste ano, além de outubro, fevereiro teve 63 casos, março 54 e setembro 55.

A Vigilância Ambiental mantém um trabalho constante de monitoramento e controle, com busca ativa em áreas mapeadas, reservas e ações noturnas com o uso de luz negra. As equipes também orientam os moradores sobre medidas preventivas para evitar a entrada e o abrigo dos escorpiões nas residências.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou que o enfrentamento ao problema é uma responsabilidade compartilhada.

“A Prefeitura realiza ações contínuas de busca, monitoramento e orientação, mas o combate só é eficaz quando cada pessoa faz a sua parte. Manter o quintal limpo e eliminar possíveis esconderijos são atitudes simples que podem evitar acidentes graves”, afirmou.

Entre as principais recomendações estão manter quintais e imóveis limpos, eliminar entulhos e materiais acumulados, vedar frestas, manter ralos fechados, instalar telas, afastar camas e sofás das paredes e verificar roupas e calçados antes de vestir.

Em caso de picada, a orientação é lavar o local com água e sabão e procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo.

A população pode buscar orientações na Vigilância Ambiental, localizada na Avenida Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi, nº 4.221, Jardim De Bortole, ou pelos telefones (17) 3406-3175 e 0800-770-9786.