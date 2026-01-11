MORRE YEISON JIMÉNEZ CANTOR NÚMERO 1 DA COLÔMBIA EM DESASTRE AÉREO

Sua música, Aventurero, ficou 20 semanas no topo das paradas e se tornou hino da música colombiana

O cantor colombiano Yeison Jiménez, de 34 anos, morreu na noite de sábado, 10, em um desastre aéreo em Boyacá, na Colômbia.

De acordo com informações da Rádio Caracol, o jatinho particular, de matrícula N325FA, transportava o artista e cinco membros de sua comitiva. A aeronave teria caído entre os municípios de Paipa e Duitama. À transmissora local, a Aeronáutica Civil da Colômbia afirmou averiguou e que não houve sobreviventes.

O cantor viajava rumo à cidade de Medellín, onde faria uma apresentação. Conhecido por sucessos como Aventurero e Vete, Yeison Jiménez era considerado um dos expoentes da música popular colombiana.

