Motociclista é preso por direção perigosa em Valentim Gentil:

Um homem foi preso na tarde de sexta-feira (28), em Valentim Gentil (SP), após ser flagrado praticando direção perigosa com uma motocicleta na Rua Euflasina Marciano. A ação foi realizada por policiais em patrulhamento com motocicletas, durante atividade delegada no município.

De acordo com o registro, o condutor foi avistado trafegando em alta velocidade e realizando manobras arriscadas (malabarismos) com uma Honda CG 125. Durante a abordagem, os agentes constataram que o veículo estava com o motor de uma CBX Strada de 200 cilindradas, o qual não possuía qualquer registro nos sistemas de consulta. Além disso, o motociclista não portava nenhum documento de identificação ou do veículo.

Diante da situação, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial ratificou a prisão com base no artigo 308 do Código Penal (direção perigosa). Foi arbitrada fiança no valor de R$1.518,00, a qual foi paga, permitindo a liberação do indivíduo. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio.